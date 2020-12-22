В США пассажир самолета авиакомпании United Airlines, который умолчал о симптомах коронавируса, умер прямо во время рейса из Орландо в Лос-Анджелес.

Об этом сообщает CNBC.

Пока самолет делал вынужденную посадку в Новом Орлеане, прошло около часа. Все это время врачи на борту делали пациенту искусственное дыхание и вкололи две дозы адреналина, однако ничего не помогло - мужчина скончался еще в воздухе.

Примечательно, что во время посадки на самолет каждый пассажир заполнял форму, где был вопрос о симптомах коронавируса. В этом пункте пассажир ответил отрицательно, однако позднее его супруга рассказала, что накануне муж жаловался на потерю вкуса и обоняния.

Инцидент взяли на контроль в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), сейчас сотрудники ведомства пытаются определить всех пассажиров, которые находились в самолете.

После того, как новость разлетелась по миру, появились и подробности поведение представителей авиакомпании. Вместо того, чтобы предоставить пассажирам новый самолет, их заставили ждать, пока в прежнем отмоют пятна крови и проведут дезинфекцию.

Напомним, во Львове из-за коронавируса умер известный украинский историк, проректор Украинского католического университета (УКУ) по научной работе, Игорь Скочиляс.

Как сообщала "Страна", в украинской армии зафиксировали уже 36-ю смерть от коронавирусной болезни. Всего за последние сутки Covid-19 подтвердился еще у 66 военнослужащих.