Новая коронавирусная паника и уникальный украинский рецепт

Оптимистические антикоронавирусные настроения по типу "вот уже появилась вакцина, и все будет хорошо" вчера сменились новой паникой. Панику вызвала британская мутация Covid-19, которую еще никак не обозвали, но (по аналогии с Brexit) ей бы подошло нечто вроде Brovid-20. Эта мутация, по заверениям экспертов, вроде бы не ухудшает ситуацию со смертностью, но значительно ускоряет распространение эпидемии. И этого хватило, чтобы почти весь мир тут же закрылся от Великобритании, а некоторые страны – вроде Израиля и Саудовской Аравии – на всякий случай закрылись от всего мира.

И только в Украине настроения противоположные. В отношении Британии наша власть только задумывается над тем, чтобы ограничить транспортное сообщение, при этом, возможно, и ограничивать не нужно будет, потому что уже появились сообщения, что "Brovid-20" обнаружен на Закарпатье. А если он быстро распространяется, то расстояние от Ужгорода до Северодонецка может быть преодолено гораздо быстрее, чем весной.

Но у украинского правительства – полное спокойствие. Президент уже отчитался в "Нью-Йорк Таймс", что у нас приняты эффективные меры, которые позволили сбить вторую волну эпидемии. И это не просто слова, потому что количество новых заболевших быстрыми темпами падает уже третий день подряд. Еще пару дней такой тенденции, и можно будет объявить, что январский локдаун не нужен, даже в той лайт-версии, которая предлагается.

Причем все это – вполне реальный сценарий, поскольку в Украине эпидемия находится полностью под контролем правительства. Оно способно регулировать уровень заболеваемости самым эффективным способом – снижением количества проведенных тестов.

Да и на самом деле – зачем человеку, у которого нет серьезных осложнений, знать, что он болен коронавирусом? И ему самому морально легче, и для государства экономия, и статистика жизнеутверждающая. Если "Brovid-20" не увеличивает смертность, то с помощью уменьшенного количества тестируемых можно без особых проблем пройти и эту волну заболеваемости, даже не заметив ее.

И это правильно. Потому что нельзя нам закрывать сообщение с Великобританией, где учатся дети нашей элиты и живут ее жены и прочая родня, которым на рождественские каникулы хотелось бы вырваться из закрытого на полный локдаун Лондона.

Миссия МВФ: пытки Кабмина возобновились

Кредиты тем временем снова стали головной болью номер один для всех органов власти. Вчера в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда, которая будет выкручивать правительству руки, требуя подписи под очередным списком условий, а Нацбанк в тот же день заявил, что принятый парламентом госбюджет слишком оптимистичный: заложенный в нем дефицит – 5 с лишним процентов – нельзя перекрыть без кредитов у "иностранных портфельных инвесторов". То есть у уже упомянутого МВФ, который является единственным глобальным "инвестором с портфелем".

Иными словами, уже нынешнее руководство Нацбанка предложило правительству лечь на лопатки и сдаться – даже не глядя на то, что будет написано в новых требованиях фонда.

А самое печальное – что именно так и произойдет. Если в Кабмине найдется хоть один человек с характером, то одно-два условия МВФ удастся смягчить, но в итоге все равно все будет подписано. После чего фонд даст первый транш по очередной новой программе, после чего нам навяжут кредит от Мирового банка для раздачи "экспертным компаниям с Запада", после чего Верховная Рада зарубит половину пунктов меморандума с МВФ – и все повторится заново.

Проблема в том, что это замкнутый круг, в котором движение идет даже не просто по кругу, а по спирали – вниз. Пока государство берет кредиты у МВФ под условия, которые уничтожают экономику, и дает взятку в виде кредита от МБ, у него нормальные рейтинги от агентств, что позволяет брать размещать евробонды и вообще брать в долг по всему миру; но стоит побить горшки с фондом, как все остальные финансовые рынки закрываются – и приходится снова идти на поклон к МВФ, соглашаясь на губительные для страны условия. И, в результате выплата долгов составит уже почти половину расходной части бюджета, хотя еще недавно составляла только треть.

Вырваться из этого замкнутого круга можно только с помощью внешнего инвестора, который согласится давать деньги, не глядя на рейтинги от работающих в связке с МВФ агентств. Но это может быть только крупный внешний инвестор, дающий деньги под политические договоренности. Таких, помимо США (то есть МВФ), в мире только два: Россия и Китай. Но и тот, и другой выбор требуют политической смелости.

В чем провинился Татаров?

А вот для того, чтобы такая политическая смелость ни у кого не возникла, существуют антикоррупционные органы. Вчера подозрение от НАБУ получил замглавы Офиса президента Олег Татаров, вся вина которого состоит в том, что он открыто заявил о существовании внешнего управления Украиной и затеял войну с главой бюро Артемом Сытником.

Перспектив у дела против Татарова нет: уже даже Ассоциация адвокатов объяснила, что в обвинениях от НАБУ смешаны деятельность клиента (в данном случае – застройщика Микитася) с деятельностью адвоката, который осуществляет юридическое сопровождение и не несет ответственности за то, что делает клиент.

Однако, как уже сказано, НАБУ создано не для того, чтобы стоять на страже законности, а для того, чтобы стоять на страже системы внешнего управления, предназначенной для выкачивания средств из попавшего в его сети государства.

Ведь дело даже не в самом Татарове. Его нужно помножить на ноль как пример действующего чиновника, который посмел выступить против системы. Ведь если его не помножить на ноль, то завтра появится премьер или даже президент, выступающий против внешнего управления. И для борьбы с этим понадобится гораздо больше средств и времени.

Шкарлета назначили "новым Табачником"

Приблизительно та же, но более сложная история сейчас происходит вокруг Министерства образования. Вчера под Офисом президента прошел митинг против нового министра Сергея Шкарлета – первый со времен Дмитрия Табачника случай, когда против главы Минобразования устраивают акцию протеста. И все потому, что Шкарлет – первый министр образования со времен Табачника, не являющийся ставленником союза "соросят" и псевдонационалистов из прошлой власти.

МОН, безусловно, не является тем органом, который находится на передовой в вопросе борьбы за или против внешнего влияния. Здесь другие интересы: во-первых, кормушка для "соросят", во-вторых, борьба за будущее.

Кормушка для "соросят" – это проект "Новая украинская школа", в которой задействованы и гранты, и бюджетные средства. Этот проект предусматривает отказ от принципов классического образования и задействование большого количества негосударственных организаций – то есть как раз создает хорошо оплачиваемые рабочие места для "соросят".

А борьба за будущее в данном случае – это контроль за содержанием учебников и школьных программ. Не факт, что Шкарлет пойдет на то, чтобы в учебниках начали взвешенно оценивать советский период и ОУН-УПА, а также объективно оценили Майдан-2014 и его последствия, но в "Евросолидарности" подозревают именно это. А в НГО подозревают, что Шкарлет откажется от внедрения "европейских ценностей" (вроде продвижения ЛГБТ) вместо традиционных.

Поэтому Шкарлет уже назначен на роль "второго Табачника" – чтобы, как минимум, не дать ему реализовать вышеперечисленные страхи "соросят" и псевдонационалистов, а как максимум – чтобы свалить "неправильного" министра. Как показывает практика времен Зеленского, это дает результат: либо противник сдается (как связка Радуцкий-Скалецкая в Минздраве), либо его изгоняет начальство (как Сивохо).

НАТО уже не надо

Сложность всей этой борьбы за сохранение системы внешнего управления в том, что против этой системы выступает большинство украинских граждан. Социологи даже стараются не спрашивать о том, доверяют ли украинцы МВФ, – потому что результат будет очевидным и неприятным для Запада. Однако и по другим пунктам ситуация ненамного лучше.

Согласно опубликованным вчера данным опроса КМИС и "Деминициатив", только 42% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО. При том, что в 2019 году таковых было 53%.

Что это значит? Это значит, что оказалось достаточно всего одного года, в течение которого не было никакой агитации против НАТО (просто не было и массированной агитации за него), чтобы показатель поддержки евроатлантической интеграции оказался ниже 50% и даже уступил сумме двух других позиций – внеблокового статуса и военного союза с Россией (соответственно 34% и 11%).

И это только один пример. Чем дальше, тем очевиднее для большинства граждан становится то, что созданная под давлением Запада "антикоррупционная система" – всего лишь инструмент внешнего управления. Что исключительный политический и экономический крен в сторону Запада чреват постоянной бедностью и невозможностью завершить войну на Донбассе. Что все реформы по рецептам МВФ преследуют одну цель – сделать невозможным экономическое возрождение страны.

Если сейчас выпустить на выборы партию "соросят" с открытым забралом (а не под ширмой "Слуги народа" и "Голоса"), она наберет от силы 2%. А для сохранения системы внешнего управления нужно намного больше. Вот для этого и нужно Минобразования в "правильных" руках – чтобы украинцы с детства уяснили, что НАТО, Майдан и "европейские ценности" являются аксиомами, не подлежащими выбору и критике.