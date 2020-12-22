Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер сериала "Чикатило". Восьмисерийная эпопея о самом известном советском маньяке выйдет целиком весной 2021 года.

Ролик был выложен на YouTube 21 декабря.

Интересно, что режиссером проекта стал бывший КВНщик Сарик Андреасян, снявший много комедий, включая "Беременный", "Тот еще Карлосон!" и "С Новым годом, мамы!", но затем переключившийся на боевики и драмы.

Сериал расскажет о двойной жизни Андрея Чикатило и о том, как шли расследования его преступлений.

В картине снялись Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков и другие. Исполнителя роли Чикатило создатели сериала не раскрывают.

Съемки сериала начались в сентябре 2020 года. Андреасян тогда заявлял, что ставит перед собой амбициозные художественные задачи и будет стараться максимально честно донести историю о маньяке, в период с 1978 по 1990 год убившем более 50 человек.

"Как человек с практически идеальной биографией оказался жестоким убийцей? Что породило в нем зверя? В сериале мы старались ответить именно на эти вопросы. Наша команда работала над проектом со всей ответственностью к материалу и с желанием показать уникальную историю становления и поимки жестокого убийцы, а точнее, как именно это стало возможным", - рассказал о съемках Андреасян.

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