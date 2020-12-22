Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, который 21 декабря пришел в НАБУ, чтоб получить подозрение, передал часть своих полномочий, включая и касающиеся контроля за Бюро, другому заму Ермака Андрею Смирнову. Причем это произошло еще две недели назад.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источники в Офисе президента.

"Никаких новых заявлений Татаров не писал. Еще две недели назад он написал заявление о временной передаче части своих полномочий по НАБУ и оно было удовлетворено", - сказал собеседник агентства, комментируя информацию, что Татаров написал заявление о временном приостановлении исполнения служебных обязанностей.

По словам источника, теперь эти полномочия временно выполняет заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

Среди переданных полномочий - координация по НАБУ.

При этом у Татарова остались в полном объеме полномочия по контролю за политикой в сфере правоохранительной деятельности, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, а также в сферах противодействия коррупции и защиты прав человека.

Ранее мы прогнозировали, чем завершится война НАБУ с сотрудником Офиса президента.