Если коронавирусом заболел человек с неврологическими отклонениями, период восстановления может протекать труднее, а летальные исходы более вероятны.

Об этом сообщили ученые из Медицинского центра Монтефиоре и Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна.

Чтобы проверить это утверждение, были обработаны данные 4 711 пациентов с коронавирусом, госпитализированных в период с первого марта по 16 апреля этого года. Из них 581 человек или 12% имели психологические проблемы, при которых необходима томография мозга.

"Это исследование показывает, что наличие неврологических симптомов, особенно инсульта и спутанного или рассеянного мышления, может указывать на более тяжелое течение болезни, даже если легочные проблемы не являются серьезными. Больницы могут использовать эти знания, чтобы определить приоритеты лечения и, надеюсь, спасти больше жизней во время этой пандемии", - заявил глава отделения нервно-сосудистой хирургии Дэвид Альтшуль.

Так, после томографии у 55 человек обнаружили последствия инсульта, а у 258 выявили рассеянное мышление. При этом вероятность летального исхода у тех, кто пережил инсульт, была в два раза выше, чем у их здоровых ровесников (49% и 24% соответственно).

У пациентов с рассеянным мышлением вероятность смертности составила 40% - на 7% выше, чем у контрольной группы.

Напомним, в Минздраве рассказали все, что известно о мутировавшем в Британии коронавирусе, а также предположили, может ли это повлиять на вакцинацию.

Как сообщала "Страна", в один день с заявлением врача-инфекциониста Виктора Петрова о том, что на Закарпатье зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Великобритании, в Министерстве здравоохранения сказали прямо противоположное.