В городе Нововоронеж Воронежской области России демонтировали памятник девушке Алене, который открыли только 18 декабря. Своим страшным выражением лица скульптура пугала местных жителей, и по их жалобам ее снесли.

Видео снятия монумента с места опубликовал Телеграм-канал LIFE SHOT.

Памятник был открыт в честь полумифической Аленки - основательнице деревни Новая Алёновка, которая когда-то была на месте Новоронежа. Интересно, что эта деревня в общем-то не имеет отношения к городу атомщиков. который с нуля был возведен советскими властями в 1957 году для в связи со строительством Нововоронежской атомной станции. Первоначально он назывался поселок Ново-Грэсовский.

К слову, тот же канал опубликовал и эскиз скульптуры. Он совсем не похож на ту апокалиптичную фигуру, которая получилась в итоге.

Ранее "Страна" сообщала об открытии странного монумента.

Мы также рассказывали о решении властей Нововоронежа его снести.