Евросоюз не будет ограничивать въезд из Британии из-за мутации коронавируса, так как не имеет такой компетенции. Все страны, которые пожелают перекрыть границы с Лондоном, могут сделать это в индивидуальном режиме.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в Совете Европы.

"Вопреки некоторым недавним сообщениям СМИ, нет никакого решения ЕС о введении запрета на поездки в Великобританию. Ограничения на поездки являются национальной компетенцией, и ЕС работает над согласованным подходом Евросоюза в отношении мер, применяемых к сообщению с Великобританией", - заявил источник.

Напомним, что британские СМИ со ссылкой на сообщение обозревателя ITV Пола Брэнда в Twitter начали уверять в полном запрете на въезд из Британии в страны ЕС.

Как сообщала "Страна", Франция решила временно приостановить транспортное сообщение с Великобританией из-за новой мутации коронавируса.

Также границы перекрыли Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Иран, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сальвадор, Саудовская Аравия, Словакия, Турция, Хорватия, Финляндия, Франция, Чили, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.