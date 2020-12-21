Работники урановых шахт предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат", вышедшие днем бастовать, продолжили протест и ночью. Они заявили, что не верят обещаниям власти и хотят увидеть действенные шаги по выполнению их требований.

Об этом написал в Фейсбук председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Протест продлится ночью. Работники "ВостГОК" не оставляют позиций на трассах Кировоградщины. Они установили палатки, жгут костры. Местные жители принесли протестующим пищу. Сегодня ночью температура в Кировоградской области снизится до -4. Центральная власть, Киев до сих пор не готов предложить пятитысячному коллективу ГП решение проблем с запуском предприятия в работу и выплатой 83-миллионной зарплатной задолженности", - написал Волынец.

На Фейсбук-странице Независимого профсоюза горняков добавили, что участники акции готовы протестовать круглосуточно.

"Совещание, которое планировалась сегодня в Офисе президента, перенесено на завтра. Так готова ли власть услышать трудовой коллектив и сохранить стратегическое предприятие?" - задали риторический вопрос члены профсоюза.

"Страна" сообщала о начале акции протеста 21 декабря днем. В первой половине дня работники шахт перекрыли движение транспорта по направлениям Кропивницкий-Киев, Кропивницкий-Николаев, Кропивницкий-Кривой Рог и Кропивницкий-Александрия.

Это не первая акция протеста горняков. Они уже прибегали к такому способу выражения возмущения 16 декабря.