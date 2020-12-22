В одном из супермаркетов Днепра мужчина избил юношу до потери сознания. Все произошло из-за того, что тот задел его плечом в отделе с алкогольной продукцией.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Полиция прибыла на место инцидента оперативно и задержала нападавшего. Им оказался 33-летний ранее не судимый местный житель. Пострадавшего парня госпитализировали с многочисленными ушибами и открытой черепно-мозговой травмой.

Как выяснили журналисты, конфликт начался в отделе с алкогольными напитками, когда парень зацепил плечом мужчину. На кассе конфликт перерос в драку.

Все это происходило прямо на глазах охранника, который пытался что-то сделать, но после угроз со стороны атакующего, ретировался.

Теперь нападавшего ждет психиатрическая экспертиза и суд. Максимальное наказание за такой поступок - 15 лет тюрьмы (покушение на жизнь).

Ранее "Страна" рассказывала, как в Харькове охранник супермаркета спас жизнь потерявшей сознание покупательнице.

Еще мы писали о том, как в Польше охранник магазина жестоко избил гражданина Украины.