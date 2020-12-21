Будущий президент США привился от коронавируса, фото: rbc.ru

Избранный президент США Джо Байден сделал прививку против коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Байден вместе с супругой Джилл привились в госпитале в Ньюарке (штате Делавэр). Процедуру транслировали в прямом эфире.

Телеканал CBS проинформировал, что Байдены сделали прививки вакциной компании Pfizer.

 "Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы пройти вакцинацию, как только вакцина станет доступна", - завил будущий глава американского государства.

Американские журналисты напомнили, что ранее Байден заявлял о желании убедить жителей США в безопасности вакцины, лично сделав прививку.

"Я не хочу обгонять очередь, но я хочу убедиться в том, что мы продемонстрируем американскому народу - ее (вакцину - Ред.) безопасно принимать", - сказал Байден.

Ранее Трамп репостнул видео о том, что коронавирус был создан для победы Байдена на выборах.

Также "Страна" писала о том, что Джим Керри прекращает играть Байдена в шоу Saturday Night Live.

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