Николаевские полицейские задержали 45-летнего жителя Заводского района, который устроил стрельбу из-за конфликта с запуском фейерверков и ранил 10-летнего ребенка.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

"Вечером 20 января во дворе дома по ул.Гражданской супруги местных жителей вышли на улицу вместе с друзьями и малолетними детьми запустить фейерверк. В это время к ним подошел возмущенный сосед с битой и пистолетом в руках, и открыл стрельбу, попав в десятилетнего мальчика", - говорится в сообщении.

Как рассказали журналисты ТСН, все это происходило прямо на глазах у отца ребенка. В итоге местные жители спасали мужчину с пистолетом от разъяренного отца.

"Патрульные посадили стрелка, который был еще и пьян, в служебный автомобиль", - говорят в сюжете.

Соседи же считают, что наказать надо было и родителей, которые устроили файер-шоу с петардами. "Стреляли полдня и до ночи, искры разлетались. А на замечания от соседей никак не реагировали", - говорит очевидица.

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