Правительство продлило срок подачи заявлений на получение единовременной материальной помощи ФОПам и наемным работникам до 31 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

В частности, для получения единовременной материальной помощи в размере 8000 грн необходимо заполнить электронное заявление через мобильное приложение Портала "Дія".

Для получения единовременной помощи застрахованным лицам заявление заполняется исключительно в электронной форме с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг или с использованием мобильного приложения Портала "Дія" (Дія).

Ранее "Страна" рассказывала, что "Оппоплатформа" требует собрать Раду на внеочередное заседание, чтобы выполнить требования ФОПов.

Напомним, законопроект о получении ФОПами по 8 000 гривен был принят Радой еще 4 декабря.