Ученые нашли способ самостоятельно проверить состояние здоровья сердца, для этого нужно подняться по лестнице в состоянии полного изнеможения и засечь время пути.

Об этом сообщает Healthline.

Исследователи из Университетского госпиталя в Ла-Корунье, Испания, провели эксперимент со 165 добровольцам, которые ходили или бегали по беговой дорожке до полной потери сил, а после отдыха должны были как можно быстрее шагом подняться на четвертый этаж (60 ступенек).

В зависимости от необходимого для этого времени для каждого составлялся метаболический эквивалент (МЕТ).

Так, МЕТ фиксировался еще раз после прохождения пути. Люди, которым потребовалось 40-45 секунд, получили 9-10 баллов МЕТ, им был присужден низкий уровень смертности. То есть, их шансы умереть составляли менее 1% в год или 10% в течение последующих 10 лет.

"Если вам нужно больше полутора минут, чтобы подняться на четыре лестничных пролета, ваше здоровье находится на низком уровне", заявил врач Хесус Петейро.

Участники, которым понадобилось 1,5 минуты или больше, чтобы подняться по лестнице, достигли менее 8 МЕТ, что означает ожидаемый уровень смертности от 2% до 4% в год, или 30% через 10 лет.

Визуализация функции сердца во время тестов показала, что 58% участников, которым потребовалось более 1,5 минут, имели аномальную работу сердца во время упражнений.

Так, если время подъема занимает около минуты, а человек после этого не испытывает недомогания или сильной одышки, то поводов для беспокойства нет. Однако в таком случае полное обследование сердечно-сосудистой системы лишней не будет, как и обычная профилактика.

Напомним, в Минздраве рассказали, как правильно выполнять приседания в качестве одного из упражнений для обязательной физической активности. Во время подобных занятий спортом важно не навредить собственному организму, поэтому нужно придерживаться некоторых правил.

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