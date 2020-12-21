Осуществляя процессуальное правопреемство, суд должен указать правовые основания, поскольку от этого зависит характер правоотношений сторон.

Как сообщает пресс-служба суда, об этом идет речь в постановлении ВС от 16 декабря 2020 по делу № 296/6683/18.

Отмечается, что после предъявления в суд иска о взыскании одним из бывших супругов с другого компенсации за долю приобретенного в браке общего имущества ответчик умер, и районный суд протокольным определением привлек к делу в качестве ответчика сына умершего, который ранее был в деле третьим лицом.

Местный суд взыскал с правопреемника денежную компенсацию 1/2 части стоимости гаража и автомобиля, поскольку они являются совместной собственностью супругов. При этом суд руководствовался нормами СК и ст. 364 ГК.

В апелляции такое решение было отменено и удовлетворены исковые требования только в части компенсации за автомобиль. Апелляционный суд привел другие правовые основания и применил другие нормы. Он отметил, что, заменив ответчика, местный суд не учел, что сын бывшего мужа истицы не является совладельцем спорного имущества. Вместо этого он без законных оснований продал принадлежащую истице часть спорного автомобиля и таким образом обогатился за счет последней, поэтому должен эти средства вернуть в соответствии со ст. 1212 ГК.

Коллегия судей ВС не согласилась с выводами судов предыдущих инстанций и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Обоснование Верховного Суда

Истица заявила требования к бывшему мужу о взыскании денежной компенсации, обосновывая свой иск нормами СК относительно имущества супругов и ст. 364 ГК Украины (выдел доли). После смерти бывшего мужа и замены судом ответчика по делу истица своих требований не уточняла.

Местный суд рассматривал исковые требования на основании норм СК и ГК, к которым замененный ответчик никакого отношения не имеет, поскольку между ним и истицей нет соответствующих правоотношений.

Апелляционный суд мотивировал свое решение положениями ст. 1212 ГК, регулирующей обязательства в связи с приобретением, хранением имущества без достаточного правового основания, ссылаясь на то, что сын бывшего мужа истицы без ее согласия продал автомобиль. Однако истица таких требований не заявляла, как на фактическое, так и на правовое основание на это не ссылалась, соответствующих доказательств не подавала. Апелляционный суд в нарушение требований статей 13, 367 ГПК вышел за пределы как исковых требований, так и апелляционной жалобы.

Из содержания протокольного определения о замене ответчика нет возможности определиться с правовым основанием такой замены, поскольку в ней отсутствует правовое обоснование.

Суд должен уточнить статус ответчика и требования истицы к нему. То есть следует выяснить, новый ответчик был привлечен в качестве преемника первоначального ответчика или как сингулярный (единичный) правопреемник, согласно которому от одного к другому субъекту переходят лишь отдельные права и обязанности. От этого зависят применения соответствующих норм материального права, условия и основания их применения.

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