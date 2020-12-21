В один день с заявлением врача-инфекциониста Виктора Петрова о том, что на Закарпатье зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Великобритании, в Министерстве здравоохранения сказали прямо противоположное.

И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин сказал, что пока такого штамма в стране не обнаружено.

Его слова приведены на сайте ЦОЗ.

"Так называемый "британский штамм" у нас не регистрировали", - заверил Кузин.

Он добавил, что сейчас уже зарегистрировано 12 000 мутаций генома коронавируса, и все они корректно определяются тест-системами, которые используют в Украине.

"Еще в начале пандемии, по рекомендации ВОЗ, мы начали и продолжаем использовать тест-системы, которые определяют РНК вируса по нескольким фрагментам его генома. Вирус несет мутации, все эти формы исследуют и сейчас отсутствуют сообщения о существенных изменениях его генома, которые имеют существенное клиническое или диагностическое значение", - сказал чиновник.

Он также объяснил, что появление нового штамма никоим образом не связано со стартом вакцинации в Великобритании.

"Во-первых, этот штамм зарегистрировали до начала программы вакцинации от коронавируса и уже исследовали. Во-вторых, например, в ЮАР, где выявлен коронавирус с похожей мутацией, но который вообще с британской не связан, прививочная кампания еще не начата - но там также был зарегистрирован еще один новый штамм", - заметил глава ЦОЗ.

Ранее "Страна" писала, что из-за британского вируса-мутанта украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Лондон.

Мы также рассказывали, что в связи с обнаружением мутации многие страны закрыли границы с Британией.