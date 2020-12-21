"Укрпочта" будет работать в праздничные дни и во время карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.

"Отделения Укрпочты в праздничные дни и во время усиленного карантина 8-24 января работают по обычному графику, за исключением католического Рождества 25 декабря, Нового года 1 января и православного Рождества 7 января. 25 декабря, 1 января, и 7 января - будут предоставлять услуги дежурные отделения национального почтового оператора. На время усиленного карантина с 8 по 24 января 2021 года продолжают работать стандартно без изменений в работе все 11 тысяч отделений", - говорится в сообщении.

В частности, на время "высокого" сезона накануне и в течение праздников 250 наиболее загруженных отделений Укрпочты по всей Украине будут работать без выходных, другие отделения - по ранее установленному графику.

Для удобства в "Счастливые часы для платежей" при оплате до 13.00 клиенты платят в два раза ниже комиссию за коммунальные и другие услуги. А получить и отправить посылку без очередей удобнее во второй половине дня, после 13:00.

Оплатить услуги Укрпочты можно онлайн или по безналу платежными карточками в наиболее загруженных автоматизированных почтовых отделениях Украины. Всего в таких почтовых офисах установлено 5 тыс. POS-терминалов.

Ранее "Страна" сообщала, что грабитель отделения "Укрпочты" в Киеве получил 7 лет тюрьмы.

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