В Офисе президента прокомментировали увольнение заместителя его главы Юлии Ковалив. У Зеленского заверили, что она ушла с занимаемой должности по собственному желанию.

Комментарий опубликован в Фейсбук Офиса.

Как сообщила пресс-служба ведомства, Владимир Зеленский отметил важную роль Ковалив в своей команде. По словам главы государства, она внесла весомый вклад в экономическое развитие Украины. Так, с ее участием были наработаны меры по поддержке людей и бизнеса в период усиления карантинных ограничений, принят ряд важных законов и налажено тесное сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ.

"Владимир Зеленский ценит высокий профессионализм и нацеленность Юлии Кузнецов на результат, поэтому она остается в команде главы государства до новых профессиональных свершений", - сообщили в Офисе.

Напомним, бывшая председатель набсовета "Нафтогаза", Ковалив работает замглавой ОП еще со времен Богдана.

Одно время ходили разговоры о том, что она может заменить Алексея Гончарука на посту премьера.