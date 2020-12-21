В Минздраве рассказали все, что известно о мутировавшем в Британии коронавирусе, а также предположили, может ли это повлиять на вакцинацию.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

"На сегодня нет признаков повышенной тяжести инфекции (или смертности), связанных с новым вариантом SARS-CoV-2. Также пока нет доказательств того, что заболевание влияет на действие вакцины или лечения. Впрочем, стоит заметить, что большинство случаев инфицирования новым вариантом SARS-CoV-2 регистрировали у людей до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы", - указано в сообщении.

По словам медиков, за эффективностью вакцины от коронавируса по отношению к мутировавшему заболеванию только начнут вести наблюдение, поэтому пока что сказать точно сложно. При этом одой из причин мутации может быть длительная инфекция у одного пациента с иммуносупрессией. Такая длительная инфекция может привести к накоплению мутаций на повышенной скорости.

Другим возможным объяснением могут быть процессы адаптации вируса, происходящие у различных восприимчивых видов животных, а затем передающиеся людям. Есть данные о сходстве мутировавшего шипового протеина со штаммом вируса, обнаруженным у норок из Дании.

Однако врачи успокаивают, что вирусы постоянно подвергаются мутациям, поэтому появление нового варианта SARS-CoV-2 - ожидаемо и это будет происходить из-за постоянной передачи вирусов.

Предварительные результаты моделирования, сообщенные Великобританией, дают понять, что новый коронавирус способен распространяться быстрее до 70%. Программы вакцинации от COVID-19 вряд ли могли привести к мутации, так как развитие вируса не совпадает по времени с началом вакцинации. Новый штамм коронавируса появился до начала кампании по вакцинации в Великобритании в сентябре 2020 года, а затем циркулировал среди населения до середины ноября 2020 года.

Некоторые из этих мутаций уже были обнаружены в других странах. Сейчас около 30 государств Европы уже прекратили сообщение с Великобританией, чтобы предотвратить распространение нового штамма вируса.

Напомним, выявленные в Великобритании и Южно-Африканской республике новые мутации коронавируса являются разными вариантами Covid-19.

Как сообщала "Страна", врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что на Закарпатье зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Великобритании.