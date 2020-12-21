Сегодня, в ночь на 22 декабря, происходит уникальное астрономическое событие - впервые за 800 лет в небе "зажигается" так называемая Вифлеемская звезда.

Образуют ее две планеты - Сатурн и Юпитер. Происходит это в день, когда открываются небеса и нужно загадывать желание.

Последний раз подобное явление было на небосводе 4 марта 1226 года. А повторится оригинальный парад планет лишь через 60 лет.

Знак считается не просто хорошим, а отличным. Как известно, восход Вифлеемской звезды ознаменовал собой рождение Иисуса - именно это небесное тело указало волхвам путь к дому Христа. Выглядеть фигура будет так:

Символично, что нашему поколению представилась возможность наблюдать явление в канун рождественских праздников. Таким образом, многим это дает надежду, что сложный 2020 год закончится и наступит белая полоса.

Соединение Сатурна и Юпитера будет на небе на протяжении грядущих пяти дней. Оно отобразится в том числе и над Украиной. Поэтому рекомендовано подготовить бинокли и телескопы.

Те, у кого нет приспособлений дальнего видения, могут наблюдаться за астрономическим чудом посредством прямой видеотранслции, которую мы публикуем ниже.

Сближение Сатурна и Юпитера образует Вифлеемскую звезду - видео:

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