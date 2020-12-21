В Киевской области задержали мужчину, который по неизвестной причине открыл стрельбу по супругам с детьми в их же доме, расположенном в селе Логвин, Володарского района.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области в Facebook.

"По спецлинии полиции "102" поступило сообщение о том, что в селе Логвин Володарского района неизвестный ворвался в дом, где пытался убить местных супругов. Установлено, что злоумышленник в камуфляжной форме и маске зашел в дом через незапертую дверь, где совершил несколько выстрелов во владельцев дома. Также в этот момент в постели находился ребенок, который только чудом не пострадал от действий злоумышленника. После совершенного стрелок скрылся в неизвестном направлении", - указано в сообщении.

Медики госпитализировали раненных взрослых. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Местные правоохранители провели спецоперацию по задержанию стрелка, которым оказался 43-летний местный житель. После обысков у него нашли ту самую камуфляжную одежду и оружие, которое направлено для проведения соответствующих экспертиз.

Сейчас полиция выясняет мотивы нападавшего, возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление) п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Стрелку грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Николаеве сотрудники полиции задержали двух братьев, которые открыли стрельбу по машине во время конфликта на дороге. По словам задержанных, они хотели "проучить" водителя.

Как сообщала "Страна", в больницу Кривого Рога Днепропетровской области госпитализировали водителя такси, которого ранил из травматического пистолета пассажир после требования доплатить несколько гривен за простой автомобиля.