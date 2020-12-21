В понедельник, 21 декабря, был задержан заместитель командира взвода, офицер Национальной гвардии Украины, который занимался незаконным сбытом амфетамина, метамфетамина и PVP.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона на своей странице в Facebook.

"В ходе проведения досудебного расследования установлено, что офицер Нацгвардии наладил сбыт указанных наркотических веществ как на территории воинской части Национальной гвардии Украины, так и среди жителей города Харькова. При этом к производству и сбыту наркотических средств он привлек бывших военнослужащих Национальной гвардии", - рассказали в Спецпрокуратуре.

Капитана Нацгвардии задержали непосредственно после сбыта психотропного вещества совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве.

Во время задержания у него нашли при себе и изъяли вещество, похожее на амфетамин и вещество, похожее на PVP.

В настоящее время проводятся обыски по местам жительства всех причастных к этому делу и местам производства данных психотропных веществ. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в Киеве в промышленных масштабах делали наркотики и рассылали их клиентам с курьерами.

Также рассказывали, как в луцком роддоме поймали доктора, который работал сутенером и торговал амфетамином.