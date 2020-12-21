Юлия Ковалив 21 декабря ушла с должности заместителя главы Офиса президента Украины.

Об этом она написала в своем Фейсбук.

"Сегодня я иду покидаю пост заместителя руководителя Офиса президента", - сообщила Ковалив.

После этого она коротко поблагодарила Владимира Зеленского и всех, с кем работала, а также отчиталась о том, что было сделано.

"За это время мы смогли сделать много: дали старт возможности украинцам свободно распоряжаться своей землей, начали прозрачные аукционы по приватизации государственного имущества и продаже разрешений на пользование недрами, заключили первые концессионные соглашения и приняли новый закон о концессии, мы начали либерализацию спиртовой отрасли, приняли закон о государственной поддержке инвестиционных проектов и о внутреннем водном транспорте, начали ряд кредитных программ для поддержки микро и малого бизнеса, начали масштабную диджитализацию всех государственных услуг, построение качественного корпоративного управления в государственных банках и государственных компаниях", - перечислила то, что она считает достижениями, бывшая сотрудница Офиса.

Как писала "Страна", бывшую председателя набсовета "Нафтогаза" Ковалив назначили тогда еще заместителем Богдана в сентябре 2019 года.

Когда зашаталось кресло под Алексеем Гончаруком, ее прочили в премьер-министры.