24 декабря - одиннадцатый лунный день, на небе - растущая Луна в Овне. Все возможные астрологические потрясения этого месяца (и всего 2020 года!) уже завершены. Начался новый цикл, с которым ожидается и приход хороших новостей в нашу жизнь.

Выделяют три знака Зодиака, которые буквально обречены на счастье в Новом, 2021, году. Подробнее об этом - в нашем гороскопе.

Близнецов ожидает успех и в работе, и в личной жизни. Следует ждать захватывающий виток событий: интересные проекты, коллеги, партнеры. Вы будете получать огромное удовольствие от своей деятельности, от развития, профессионального роста, который отразится на объеме доходов.

Относительно романтических отношений: ваши чувства обоюдно укрепятся и углубятся. Если же вы пока без пары - ждите той самой встречи.

Весам повезет в исполнении желаний. Вы получите именно то, о чем дольше всего и искренне мечтали.

Возможно, вы не обратили внимание, но для воплощения в жизнь вы сделали много. А потому получите от Космоса ответ в виде счастья. Главные шаги как раз предстоит сделать сегодня. Дерзайте!

Стрельцам повезет в обретении гармонии. Наконец-то вы полностью примите себя таким, какой вы есть. Удастся здраво оценить, какие недостатки можно исправить, какие - принять, а что и не является минусом вовсе.

Также вы поймете и свои достоинства. Особенно четко они проявятся как раз сегодня, поэтому будьте наблюдательными. В будущем вы сможете направить свои плюсы в нужное русло и увеличить свой КПД.

В отдельном материале - точный гороскоп на весь 2021 для всех знаков.