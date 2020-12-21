Новый британский штамм коронавсируса, из-за которого некоторые страны закрыли авиасообщение с Лондоном, оказался более заразен для детей, чем его предшественник.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Член консультационного совета при правительстве по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, профессор лондонского института Imperial College Нил Фергюсон заявил, что основное отличие мутировавшего в Британии коронавируса от прежнего - более высокая заразность для детей. Однако, по его словам, для получения большей информации о поведении вируса и его агрессивности, еще нужны дополнительные исследования.

"Есть интересные эпидемиологические тенденции того, как ведет себя этот вирус, и есть признаки того, что у него есть большая склонность к заражению детей… Мы не установили какой-либо причинной связи относительно этого, но мы можем видеть это в данных", - сказал он.

Фергюсон добавил, что в соответствии с новыми подтверждениями, новое заболевание заразнее примерно на 50%.

Напомним, врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что на Закарпатье зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Великобритании.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал правительство страны полностью закрыть небо для пассажирских рейсов из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Также границы перекрыли Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Иран, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сальвадор, Саудовская Аравия, Словакия, Турция, Хорватия, Финляндия, Франция, Чили, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.