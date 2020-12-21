Украинские власти решили не прекращать авиасообщения с Великобританией.

Об этом написал на своей странице в Фейсбук министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией. У нас есть визовый режим с Великобританией, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за границы домой на рождественские каникулы", - сообщил министр.

Он добавил, что правительство будет вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменит свое решение. Также он призвал соблюдать масочный режим и дистанцию.

Напомним, уже несколько стран из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в Туманном Альбионе, закрыла сообщение с королевством. Так, Россия остановила авиаперелеты в Британию с 22 декабря.

А Франция остановила паромную переправу с Британскими островами.

Между тем на Закарпатье зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Великобритании.