Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении мужчины, который похитил и пытался изнасиловать четырехлетнюю девочку. Он может сесть в тюрьму пожизненно.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Бориспольская местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 29-летнего мужчины, по фактам похищения малолетнего ребенка, сексуального насилия и неоконченного покушения на изнасилование 4-летнего ребенка (ч.2 ст.146, ч.4 ст.152 , ч.3 ст.15 ч.6 ст.153 УК Украины)",- рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, инцидент произошел в августе этого года. 29-летний местный житель похитил четырехлетнюю девочку с автомобильной заправки, пока ее мать рассчитывалась на кассе.

"Обвиняемый, с целью дальнейшего совершения в отношении малолетней потерпевшей сексуального насилия и изнасилования, вынес на руках девочку с торгового зала и, посадив в свой автомобиль, поехал с ней в неизвестном направлении", - добавили в прокуратуре.

Полицейские в течение двух часов нашли ребенка и задержали похитителя.

Сейчас досудебное следствие по указанному производстве завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу, а злоумышленник находится под стражей.

За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

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