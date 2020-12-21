На внеочередном экстренном заседании 21 декабря, посвященном кадровым вопросам, Кабинет министров Украины назначил Вадима Мельника главой Государственной фискальной службы (ГФС).

Об этом сообщает в Фейсбук народный депутат Василий Мокан.

Как написал Мокан, Мельника назначили путем заключения контракта о прохождении госслужбы не время карантина.

48-летний полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции. Также он работал в Министерстве доходов и сборов.