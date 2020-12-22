На Западной Украине неожиданно вспыхнул "сепаратистский" скандал.

В декабре на Львовщине и Ровенщине группы активистов самопровозгласили параллельные органы власти, за что полиция задержала шестерых из них, предъявив им попытку "дестабилизации общественно-политической ситуации".

У "сепаратистов" провели обыски, во время которых нашли флэш-носители и диски, протоколы собраний, газеты и документы об образовании незаконных органов местного самоуправления. Возбуждено дело по ч.1 ст.3 53 УК Украины (самовольное присвоение властных полномочий), по которому грозит до трех лет.

На самом деле, как выяснила "Страна", движение "самопровозглашенных" советов охватило уже всю страну. Более того, избран даже "президент Украины".

Об этом тренде "Страна" писала почти пять лет назад - уже тогда в ряде регионов появились так называемые "люди вне государства": граждане, которые отказывались платить налоги и не признавали украинских законов, организовывая свое самоуправление. Тогда на них провела облавы СБУ, возбуждались уголовные дела.

Но к настоящему времени движение вновь возродилось. Причем в еще большем объеме. Немало этому поспособствовал процесс укрупнения районов и создания ОТГ, который вызвал сильное недовольство на местах.

Почему появляются "люди вне государства" и какие у них цели, выясняла "Страна".

"Карпатская народная республика"

За последние недели на Западной Украине прошло несколько собраний самопровозглашенных советов.

Самый громкий случай произошел в Карпатах, в селе Верхняя Рожанка Львовской области, которое относится к Славской объединенной территориальной громаде и по планам должно стать новым горнолыжным курортом, соперником знаменитого "Буковеля".

Селяне, а это тысяча с лишним человек, давно были недовольны тем, что у них нет своего сельсовета и что их "приписали" в Славское ОТГ.

Часть из них протестует против того, что власть пытается отобрать у них земли под постройку в следующем году горнолыжного курорта (проект львовского предпринимателя, владельца сели автозаправок Виталия Антонова, на который обещают потратить 500 млн долларов). Даже перекрывали дорогу в знак протеста.

И вот теперь группа горцев решила создать свой орган самоуправления и не признавать решений официальной власти - собрались еще 7 декабря в одной из хат и провозгласили собственную "сильраду", "сельской головой" выбрали местную активистку Богдану Шкелебей (она этим летом активно протестовала против передачи земель под курорт) и даже свой флаг утвердили - перевёрнутый национальный - желто-синий, а не сине-желтый. По их мнению это и есть настоящий украинский стяг Выбрали и "депутатов".

"Уже несколько лет мы добиваемся создания своего сельсовета, а нас все футболят. Мы не хотим, чтобы нами управляли из Славского, а хотим быть хозяевами на своей земле", - заявила "Стране" активистка Оксана Стасив, которую выбрали "депутатом" нового "сельсовета".

В руководстве Славской ОТГ заявили, что "не допустят повторения сценария, который в свое время был реализован на юге и востоке Украины". А в соцсетях уже в шутку пишут о создании "Карпатской народной республики" (КНР). Другие иронизируют, мол, скоро в Карпатах введут визовый режим и отдельный паспорт будут выдавать.

"Сценарий ДНР/ЛНР в Славской ОТО ждали? И мы нет. В то время как наши парни и девушки воюют против сепаратизма на Донбассе, 15 жителей Верхней Рожанки тут, на Львовщине, создали свой "сельсовет". Заодно они выбрали себе "голову и депутатов". Первую сессию провели прямо дома, на кухне и перевернули государственный флаг: сделали его неконституционного цвета - желто-голубым", - пишут в Facebook на странице "Я люблю Славську ОТГ".

После резонанса часть селян открестилась от земляков, дескать, отделяться они не хотят.

"Это возмутились те, у кого могут землю отобрать, нас к сепаратизму не приплетайте. Мы - за единую Украину. А то, что курорт построят, это хорошо, туристы будут", - оправдывается с разговоре с нами селянин Николай.

Во время собрания присутствовал уроженец Днепропетровска Анатолий Балахнин, который называет себя общественным активистом и борцом с карантинными ограничениями. Сантехник по специальности, он заявляет, что занимается "возвращением украинскому народу право государственности".

Балахнин не признает действующих органов центральной и местной власти в Украине, поскольку, по его мнению, они являются правопреемниками СССР.

На Западной Украине некоторые связывают днепровца с людьми Коломойского, что он сам отрицает, заявляя, что не знаком с ними. От этих слухов, к слову, пошла версия, настоящей причиной "отделения" Верхней Рожанки стала попытка помешать строительству конкурента "Буковеля", который принадлежит партнерам Коломойского.

Однако подобные собрания прошли не только в Верхней Рожанке, но и во Львове, Хмельницком и на Ровенщине (тоже при участии Балахнина). То есть речь вряд ли может идти о том, что имеет место бизнес-подоплека, связанная с горнолыжными курортами.

В Хмельницком, например, 21 октября состоялась "конференция самоуправляющегося Запада", на которой несколько десятков человек создали "городской совет". Также "ликвидировали" действующий исполнительный комитет и выбрали "депутатов" и "председателя совета".

По этому случаю в СБУ сообщили: "В Хмельницком СБУ задокументировала противоправную деятельность организованной группы, участники которой пытались создать фейковый горсовет областного центра для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе". По хмельницким сборам завели дело по статье 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Собрание рожанцев освещал в соцсетях львовянин Виктор Палас, который подставляется журналистом и членом организации "Стоп коррупции".

Львовянин Виктор Палас вел стрим с собрания селян, на котором они провозгласили свой орган власти. Видео: Facebook Виктора Паласа

Палас также записывал стрим с собрания во Львовском дворце искусств 8 декабря, на котором два десятка человек под председательством того же Балахнина объявили о создании "органа местного самоуправления Львовского городского совета".

У группы львовян - свои мотивы, часть из них - противники и Садового, которого в четвертый раз переизбрал мэром, и Зеленского.

Львовские "саперы" под предводительством днепровца Балахнина (на кадре крайний слева) собрались в местном дворце искусств. Фото: стоп-кадр с видео в Facebook Виктора Паласа

"Я голосовал за Синютку, сколько можно Садовому править. И еще мне не нравится эта зеленая власть, которая поддерживала Садового. Я - за Порошенко. Узнал через знакомых, что во Львове будут создавать свой горсовет, и решил поучаствовать", - поделился с нами участник львовского мероприятия, попросивший об анонимности.

"Люди вне государства"

"Страна" писала о подобном движении еще в 2016 году.

Тогда единомышленники из нескольких областей Украины на основании своего видения 5 статьи Конституции и нескольких юридических коллизий украинского законодательства, организовала своего рода систему самоуправления и параллельной экономики.

Так, они ссылались на статью 5 Конституции Украины ("носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления"). А также на статью 2 закона о местном самоуправлении ("местное самоуправление осуществляется территориальными громадами… как непосредственно, так и через сельские, городские советы и их исполнительные органы").

"Люди вне государства" не платили налогов, выдавали разрешения на занятия бизнесом и даже ввели аналог своих денег в виде "трудозатратных" расписок, которые имели хождение внутри нескольких предприятий, ушедших под крыло "громад самоуправления людей".

Тогда правоохранители предприняли масштабную атаку на активистов самопровозглашенных органов "народных территориальных громад. В офисах движения людей вне государства в нескольких городах произошли обыски, документы движения изъяли.

Однако идея отрицания легитимности существующей власти и государства никуда не делась.

Тем более, что после атаки полиции и СБУ на это движение, никаких последствий для активистов так и не наступило. По словам представителей движения, правоохранители не нашли законных оснований для доведения до суда дел против них.

Президент-сантехник "республики Украина"

Сейчас же участники нового движения "народного самоуправления" пошли дальше, чем предшественники.

На днях заявили о создании "государства Украина (республики)", избрали "первого президента Украины", "Верховную Раду" и ее "главу", а также создали "народное СБУ".

Все это было сделано на так называемом "Всеукраинском конгрессе местного самоуправления", который прошел в Киеве.

Как рассказал "Стране" Анатолий Балахнин, который представился нам как "Первый президент Украины (республики)", на конгрессе присутствовало 200 делегатов от 19 областей Украины.

"Были приняты решения о создании Государства Украины (республики). Помимо провозглашения, были поданы документы в ООН и другие международные организации для признания легитимности Государства Украина (республика)", - сказал Балахнин.

По мнению Анатолия Балахнина, государственные органы Украины и само государство до сих пор фактически действуют на основании Конституции 1978 года. А конституция Украины от 1996 года, дескать, была принята не на всеобщем народном референдуме, а народными депутатами Верховной Рады 2-го созыва. Которые избирались еще по старому законодательству и не могут юридически считаться представителями всего народа. То есть по логике активистов движения "народного самоуправления", существующее государство нелегитимно и не имеет полномочий управлять страной.

Анатолий Балахнин на фоне флага "Украины (республики)"

Активисты движения приняли на конгрессе свой флаг Украины, а также назначили сроки "внеочередных выборов" на посты "президента", в "Верховную Раду", а также в органы местного самоуправления.

А также приняли порядок "выборов". Которые должны произойти уже через несколько месяцев. Должности "первого президента государства Украина" и "главы Верховной Рады", которые заняли Анатолий Балахнин и Павел Билецкий (кстати, один из основателей движения в 2015-2016 года - Ред.), сами активисты называют "временными". Мол, на внеочередных "выборах" будут избраны постоянный глава государства, а также депутаты всех уровней.

Анатолий Балахнин по профессии действительно сантехник, но не видит в этом никаких проблем. Мол, Лех Валенса также был электриком, что не помешало ему стать главой обновленной Польши.

Попутно с проведением конгресса, активисты движения «народного самоуправления» побывали на Майдане ФОПов в Киеве и провели с бунтующими предпринимателями беседу, агитируя поддержать свое движение. "Стране" активисты движения рассказали о жестком прессинге со стороны СБУ и полиции.

"Обыскивали и прессовали почти всех наших активистов, врывались в дома. Прессинг жесточайший. Представители региональных властей пытались не дать добраться в Киев многим нашим делегатам", - пояснил "Стране" Павел Билецкий.

Стоит отметить, что только агитацией сторонники нового движения не ограничиваются. По словам Анатолия Балахнина, в регионах уже созданы "органы местного самоуправления" всех уровней. "Есть даже прецедент, когда один из таких советов местного самоуправления уже выдал человеку акт на право пользования землей"", - сказал Балахнин.

Вероятно, новое движение "параллельного государства" также, как и в 2016 году, подвергнется жесткому давлению со стороны полиции и СБУ. Однако сторонники движения готовы к уголовным делам и собираются идти вплоть до Европейского суда по права человека.