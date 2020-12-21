В Киевской области, в поселке Гостомель, ссора между двумя пьяными братьями закончилась убийством. Один из них нанес другому более 50 ударов в область головы и туловища, от которых тот скончался на месте.

Об этом сообщает пресс-служба столичной областной прокуратуры в понедельник, 21 декабря.

"Ирпенским отделом Киево-Святошинского местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя поселка Гостомель, по факту совершения умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины)", - рассказали в прокуратуре.

Трагический инцидент произошел между братьями при употреблении алкогольных напитков. Сначала между ними возник конфликт, в ходе которого один из них взял металлическую трубу и нанес ею 59 ударов в область головы и туловища потерпевшего. Данные телесные повреждения разной степени тяжести оказались смертельными для другого. От полученных травм брат скончался на месте.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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