В ФСБ назвали разговор Навального со своим "отравителем" провокацией при участии иностранных спецслужб
Центр общественных связей российской ФСБ прокомментировал расследование Алексея Навального, когда тот позвонил человеку, которого он назвал сотрудником ФСБ, и поговорил с ним о своем отравлении.
В спецслужбе назвали это спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ.
Сообщение службы приводят РИА Новости.
В заявлении утверждается, что действия оппозиционера "не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".
В ФСБ заявили, что опубликованный Навальным видеоролик с "телефонным разговором" - подделка.
"Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз опробованный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора", - сказали в ФСБ.
Силовики проведут проверку ситуации, по результатам которой дадут ей процессуальную оценку.
Как писала "Страна", сегодня Навальный заявил, что поговорил с одним из своих "убийц" из ФСБ и тот ему рассказал об отравлении.
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