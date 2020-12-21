Центр общественных связей российской ФСБ прокомментировал расследование Алексея Навального, когда тот позвонил человеку, которого он назвал сотрудником ФСБ, и поговорил с ним о своем отравлении.

В спецслужбе назвали это спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ.

Сообщение службы приводят РИА Новости.

В заявлении утверждается, что действия оппозиционера "не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".

В ФСБ заявили, что опубликованный Навальным видеоролик с "телефонным разговором" - подделка.



"Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз опробованный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора", - сказали в ФСБ.

Силовики проведут проверку ситуации, по результатам которой дадут ей процессуальную оценку.



Как писала "Страна", сегодня Навальный заявил, что поговорил с одним из своих "убийц" из ФСБ и тот ему рассказал об отравлении.

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