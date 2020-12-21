В понедельник, 21 декабря, Кабинет министров Украины на экстренном внеочередном заседании рассмотрел кадровые вопросы в государственных ведомствах и назначил Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Юрия Витренко только что назначили и.о. министра энергетики на экстренном кадровом Кабмине", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", 17 декабря Верховная Рада провалила голосование за назначение бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" на должность первого вице-премьера и министра энергетики.

По информации источников в Офисе президента, провал кандидатуры Витренко вызвал у Зеленского бешенство.

Тогда во власти решили назначить Витренко в качестве исполняющего обязанности, о чем стало известно 18 декабря.