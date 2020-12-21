После одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам Еврокомиссия дала разрешение на применение вакцины против коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Об этом говорится на сайте органа.

"Сегодня Европейская комиссия предоставила условное разрешение на торговлю вакциной от COVID-19, разработанной BioNTech и Pfizer - первой вакциной, разрешенной для применения в ЕС", - сказано в сообщении пресс-службы ЕК.

Разрешение на применение препарата было принято на основе положительных рекомендаций в отношении вакцины со стороны Европейского агентства лекарственных средств, которое провело всеобъемлющее исследование безопасности и эффективности препарата. Также решение было заверено государствами-членами ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сегодняшнее решение Еврокомиссии "важным этапом в истории европейского успеха". И заверила, что вакцина будет доступной во всех странах ЕС в одно и то же время, на одних и тех же условиях.

Как писала "Страна", 2 декабря Великобритания выдала лицензию на вакцину от коронавируса Pfizer и начала массовую вакцинацию.

А десятью днями позже вакцине дало добро Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.