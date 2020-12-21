В Киеве двум подросткам, которые жестоко избили и обокрали 57-летнего мужчину, сообщили о подозрении. За это несовершеннолетним грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.

Об этом информирует пресс-служба Киевской местной прокуратуры на своей странице в Facebook.

Так, инцидент произошел весной этого года. "Юноши вместе с потерпевшим распивали алкогольные напитки на летней площадке столичного паба, избили его, нанеся тяжкие телесные повреждения, и завладели его имуществом, после чего скрылись с места совершения преступления", - рассказали в прокуратуре.

После этого, как добавили они, правоохранители задержали злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей 16 и 17 лет.

Тот юноша, который постарше, уже в пятый раз привлекается к уголовной ответственности. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное двоим несовершеннолетним грозит наказание от 8 до 15 лет в тюрьме.

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