В ВОЗ заявили, что штаммы коронавируса в ЮАР и Британии не связаны
Выявленные в Великобритании и Южно-Африканской республике новые мутации коронавируса являются разными вариантами Covid-19.
Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, передает РИА "Новости".
И Британия, и ЮАР сотрудничает с ВОЗ по поводу новой мутации коронавируса.
Напомним, в ЮАР местные ученые обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-COV-2. Об этом написал в Твиттере южноафриканский министр здравоохранения Звели Мхизе.
Ранее "Страна" писала о том, что новый штамм коронавируса нашли еще в трех странах: в Нидерландах, Дании и Австралии. А сегодня стало известно, что коронавирус-мутант из Британии уже выявлен в Украине.
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