Выявленные в Великобритании и Южно-Африканской республике новые мутации коронавируса являются разными вариантами Covid-19.

Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, передает РИА "Новости".

И Британия, и ЮАР сотрудничает с ВОЗ по поводу новой мутации коронавируса.

Напомним, в ЮАР местные ученые обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-COV-2. Об этом написал в Твиттере южноафриканский министр здравоохранения Звели Мхизе.

Ранее "Страна" писала о том, что новый штамм коронавируса нашли еще в трех странах: в Нидерландах, Дании и Австралии. А сегодня стало известно, что коронавирус-мутант из Британии уже выявлен в Украине.

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