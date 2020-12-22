Во Львовской области полиция и СБУ заявила о разоблачении шестерых человек, которые создали незаконный "орган местного самоуправления Львовского городского совета". Они также успели провести несколько собраний с людьми.

Об этом сообщается в Фейсбук полиции Львовской области.

Было установлено, что шестеро жителей Львовской и Ровенской областей в декабре проводили собрания с населением Львовской области с целью создания непредусмотренных законодательством органов местного самоуправления.

7 декабря они провели собрание с жителями Сколевского района, во время которого объявили о создании "органа местного самоуправления" в одном из сел района и избрали депутатов и главу. А 8 декабря они организовали собрание местных жителей во Львове, на котором создали "орган местного самоуправления Львовского городского совета".

"Правоохранители установили личности шестерых злоумышленников, причастных к дестабилизации общественно-политической ситуации на Львовщине: 48-летнего жителя Каменка-Бугского района, 38-летней жительницы Сколевского района, 60-летнего жителя Львова, а также трех жителей Ровенской области в возрасте 49, 56 и 57 лет", - говорится в посте.

Сейчас полиция под руководством Стрыйской местной прокуратуры проводит досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением каких-либо общественно опасных деяний) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

18-20 декабря правоохранители провели шесть обысков по адресам проживания фигурантов во Львовской и Ровенской областях. Полицейские изъяли мобильные телефоны, флэш-носители и диски, протоколы собраний, газеты и документы об образовании незаконных органов местного самоуправления и другие вещественные доказательства.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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