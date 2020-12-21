Первая заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец, прежде исполнявшая обязанности министра, написала заявление об увольнении. Она просит освободить ее с должности с 22 декабря 2020 года.

Снимок написанного от руки заявления чиновница опубликовала в своем Фейсбук.

"Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планах не будет. Но дальше обязательно будут..." - написала Буславец в подписи к фото заявления.

Накануне решения об увольнении замминистра разразился скандал, о котором рассказывала "Страна". На днях в рамках расследования дела о самой большой коррупционной схеме времен Петра Порошенко "Роттердам+" НАБУ опубликовало запись разговора топ-менеджера ДТЭК с неким иностранцем о назначении женщины-кандидата на пост главы Минэнерго. После этого разговора и.о. министра энергетики назначили Буславец.

Мы также сообщали, что в ноябре Кабмин уволил Буславец и назначил и.о. министра энергетики Юрия Бойко.