В селе Гребенки Киевской области 33-летний внук забил до смерти 82-летнюю бабушку. Когда медики нашли женщину, ее тело покрывали синяки и ссадины, а на голове была огромная кровавая рана. За содеянное злоумышленник может сесть в тюрьму до десяти лет.

Об этом трагическом инциденте сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

"Между бабушкой и внуком произошел конфликт из-за отсутствия работы. Во время ссоры разъяренный мужчина не выдержал, взял грабли и нанес ей многочисленные удары по голове и телу", - рассказали правоохранители.

Они добавила, что после этого мужчина пошел домой, а врачей он вызвал лишь на следующий день. Пенсионерка умерла в карете скорой помощи.

"Она постоянно цеплялась ко мне. Неужели я всегда что-то обязан? Но благодарности никогда не дождешься", - признался внук.

Позже появились подробности трагедии. Пенсионерку до смерти избил ее внук по имени Александр, который недавно вернулся из зоны ООС, однако не получил возможности пройти реабилитацию. Он воевал в районе шахты Бутовка и ладил со своими коллегами, однако вернулся с психологической травмой.

По словам знакомого Александра Владимира, ранее убивший бабушку внук никогда не был агрессивным.

Также он добавил, что был свидетелем скандалов между родственниками, а в последнее время бабушка говорила Александру, чтобы тот нашел новую работу.

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