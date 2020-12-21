Глава Сумской ОГА заразился коронавирусом и приехал лечиться в Харьков
Председатель Сумской областной государственной администрации (ОГА) Василий Хома подхватил коронавирусную инфекцию. Сейчас он находится на лечении в Харькове.
Об этом со ссылкой на советницу главы ОГА Наталью Дрозд сообщает местное издание Sumy.Today в понедельник, 21 декабря.
По ее словам, Хома получил положительный тест на коронавирус, а его лечение от Covid-19 проходит в Харькове. Подробностей о его состоянии главы Сумской ОГА Дрозд не рассказала.
По данным издания, Василий Хома находится на самоизоляцию с 11 декабря из-за того, что ранее он контактировал с заболевшим Covid-19.
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