Председатель Сумской областной государственной администрации (ОГА) Василий Хома подхватил коронавирусную инфекцию. Сейчас он находится на лечении в Харькове.

Об этом со ссылкой на советницу главы ОГА Наталью Дрозд сообщает местное издание Sumy.Today в понедельник, 21 декабря.

По ее словам, Хома получил положительный тест на коронавирус, а его лечение от Covid-19 проходит в Харькове. Подробностей о его состоянии главы Сумской ОГА Дрозд не рассказала.

По данным издания, Василий Хома находится на самоизоляцию с 11 декабря из-за того, что ранее он контактировал с заболевшим Covid-19.

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