Министр юстиции США Уильям Барр 21 декабря заявил, что ответственность за масштабную кибератаку на американские министерства внутренней безопасности и финансов, а также управление по телекоммуникациям несет Россия. Он это сделал вслед за госсекретарем Майком Помпео, выступившим с аналогичными обвинением двумя днями ранее.

Слова Барра приводит ТАСС.

Как передает агентство, на пресс-конференции в Минюсте журналисты попросили главу ведомства прокомментировать ситуацию с масштабной кибератакой на компьютерные сети американского правительства.

"Я согласен с оценкой госсекретаря Помпео. Несомненно, похоже, что это Россия", - сказал Барр.

Ранее "Страна" подробно анализировала, кто устроил масштабную кибератаку на США и при чем здесь Россия, Китай и Украина.

Мы также сообщали, что команда избранного президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты ответа России за хакерские атаки на американские правительственные учреждения.