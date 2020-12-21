Согласно опросам жителей, в Украине в этом году снизилось число граждан, поддерживающих вступление страны в НАТО. За 2020 год 11% украинцев изменили свое мнение, сейчас 42% поддерживают вступление Украины в НАТО, в то время как год назад этот показатель достиг 53%.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС).



В частности, 42% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, хотя в прошлом году этот показатель был 53%. В это же время, за внеблоковой статус увеличилось до 34% (в прошлом году таких было 26%). Отметим, что это рекордное число сторонников внеблокового статуса с начала войны на Донбассе (то есть с мая 2014 года).

Также на 5% выросло число сторонников военного союза с Россией (до 11%).







Жители Украины на Западе и в Центре вступление в НАТО поддерживают больше всего (68% и 47% соответственно), на Юге и Востоке вступление в НАТО поддерживают менее 26% и 16% соответственно. Больше всего в этих регионах склоняются к внеблокового статуса - 42% на Юге и 54% на Востоке.







Данный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

К тому же, он совершен методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

В это же время, согласно данным опроса, присоединение Украины к НАТО поддерживают 38% граждан Евросоюза. Согласно отчету, большинство респондентов (55%) поддерживают членство Украины в ЕС.



"Страна" сообщала, что украинцы считают, что 2020 год прошел плохо. При этом от 2021-го жители страны улучшений в социально-экономической ситуации не ожидают.