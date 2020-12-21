Во вторник, 22 декабря, в Украине ожидается облачная и преимущественно сухая погода. Дождь ожидается в большинстве западных регионах, а юго-восток припорошит снегом. На остальной территории без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в восточных и северо-восточных областях ночью опустится до -6-10 градусов. Днем -1-6. На остальной территории Украины в ночные часы от 0 до -5 градусов, а днем от -2 до +3 градусов. На Закарпатье и Прикарпатье +4-6.

В Киеве 22 декабря ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -2-4 градуса. Днем от 0 до -2.

Фото: meteo.gov.ua

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