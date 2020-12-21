Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовные дела в отношении экс-кандидата на президентских выборах Светланы Тихановской, которая находится за пределами республики, а также других лидеров оппозиции. Их подозревают в создании экстремистского формирования и руководство им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Об этом сообщает отдел информации ведомства на его сайте.

"Генеральная прокуратура с учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов так называемого координационного совета по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса, приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, т.е. совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

При этом в отношении журналиста Алексея Леончика, организовавшего в Фейсбуке кампанию по сбору средств для оппозиции, генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с "финансированием деятельности экстремистского формирования по ст.361-2 Уголовного кодекса".

Для предварительного расследования уголовные дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Кроме того, по поручению генпрокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов Координационного совета и иных лиц по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса – заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, добавили в ведомстве.

Между тем недавно Тихановская жаловалась, что западные политики слишком осторожно вводят санкции против Беларуси. Дескать, она ожидала от них более решительных и суровых шагов.

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