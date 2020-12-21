На выходных вышло интервью Владимира Зеленского, где он заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

И как бы в подтверждение этих слов - статистика снова радикально улучшилась буквально на следующий день. Снизившись до шести с лишним случаев за сутки.

При этом отношение властей к даже нынешнему варианту карантина - весьма странное. Прямо под окнами Офиса президента каждый день идут массовые гуляния, где большое количество людей (половина которых без масок), не соблюдая дистанции катаются на коньках и пьют глинтвейн. Царит атмосфера полнейшей беспечности.

"Страна" разбиралась, что происходит со статистикой на самом деле. И насколько будет оправданным после такого рекордного падения числа заболевших введение локдауна, который обещают в январе.

Что происходило с "короной" на прошлой неделе

Уже второе воскресенье подряд в Украине фиксируется аномально низкое число заболевших - чуть более шести тысяч в сутки.

Да и в целом за минувшую неделю число новых случаев ни разу не достигло околорекордных значений. И колебалось в пределах 8-12 тысяч. Это мало с оглядкой на ноябрь, где суточный прирост был на уровне 14-16 тысяч.

Все это дает ощутимое снижение заболеваемости. Судя по графику сервиса Worldometer, коронавирус в Украине уверенно идет на спад, начиная с конца ноября.

Правда, есть в такой радужной статистике определенные нестыковки.

Во-первых, госпитализации. Они остались на уровне позапрошлой недели, а она показывала антирекорды по тем, кто попал в больницы.

На прошлой неделе ситуация даже ухудшилась: почти ежедневно число госпитализированных брало среднюю высоту в три тысячи человек. Что не коррелирует со снижением прироста по заболеваемости, о котором говорят власти.

Хотя как раз именно эти два показателя должны четко совпадать: ведь в Украине тестируют лишь тех, кто обращается уже с ярко выраженными симптомами ковида.

На деле же, пока число новых инфицированных падает, госпитализированных наоборот - растет. Так, в последнюю неделю ноября мы имели в среднем полторы тысячи госпитализаций в сутки. А сейчас - три тысячи. То есть вдвое больше.

Во-вторых, смертность. В будние дни она стабильно выше 200 случаев за день.

При этом новых заболевших уже третью неделю фиксируется меньше - сейчас их количество на уровне первой половины ноября. Отметим, что тогда число смертей не доходило до двухсот. А сейчас подбирается уже к трем сотням в сутки.

То есть очередная и очевидная нестыковка в статистике.

Ну, и стоит обратить внимание на то, что снова делают мало ПЦР-тестов.

Только трижды за последние девять суток Минздрав смог достичь уровня в 40 тысяч тестов. Остальные дни - 20-30 тысяч. А ведь были дни, когда делалось по 50 тысяч исследований в день. И власти собирались выйти на уровень в 70 000 тестов.

Более того, на прошлой неделе глава Минздрава заявил, что расширят число людей, имеющих право на бесплатный ПЦР-тест. Таким образом увеличат охват по контактным лицам заболевших людей.

Правда, пока об этом новации ничего не слышно. И в реальности число тестов продолжает держаться на низком уровне.

А нужен ли теперь локдаун?

Итак, мы видим, что низкие показатели - скорее всего плод манипуляций со статистикой. И реальной картины они не отражают.

Соответственно, можно предположить, что настоящая ситуация тяжелее. И это подтверждается намерениями властей ввести локдаун с 8 по 24 января.

Данные планы пока никто не отменял. Хотя не совсем понятно, как теперь Минздрав собирается обосновывать необходимость нового супер-карантина. Ведь, если верить данным ведомства, заболеваемость у нас неуклонно идет на спад.

Поэтому есть два варианта развития событий.

Первый - ближе к заявленным датам локдауна заболеваемость внезапно вырастет, что послужит формальным поводом закрыть страну с 8 января.

Второй - локдаун решили не вводить (или ввести его в более мягком варианте), поэтому и гонят статистику вниз.

Вероятность такого сценария ненулевая. Поскольку экономические проблемы в стране и без локдауна очень серьезные. В бюджете дыра, а внешнее финансирование по линии МВФ заморожено. Терять в таких условиях налоги от закрывшихся на карантин предпринимателей - решение тяжелое.

Таким образом, нынешние чудеса статистики могут быть призваны, в случае надобности, обосновать и отказ от локдауна либо его значительное смягчение.