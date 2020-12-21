"Власти" "ЛНР" временно открыли контрольно-пропускной пункт "Счастье" в Луганской области для передачи украинской стороне оплаты за водоснабжение.

Соответствующая информация указана в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 19 декабря.

"Миссия осуществляла мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для обеспечения возможности передачи денежных средств из неподконтрольных правительству районов в подконтрольные через мост в населенном пункте Счастье (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Луганска). Как сообщалось, эти средства предназначены для оплаты счетов за водоснабжение", - рассказали в СММ ОБСЕ.

Напомним, в начале декабря Украина объявила о работе всех КПВВ на Донбассе с 8:00 до 16:00 (по киевскому времени), то есть об их переходе на зимний режим. Однако до сих пор фактически пересечь линию разграничения можно только в двух пунктах пропуска - "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Также мы писали, Украина анонсировала открытие пункта пропуска "Счастье", который длительное время остается закрытым.