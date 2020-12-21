В США медики выявили новый опасный, но редкий симптом Covid-19, который проявляется в воспалении роговицы. За два месяца в Нью-Йорке было зарегистрировано три таких случая. Об этом пишет BGR.

После воспаления роговицы через некоторое время инфекция распространялась на внутреннюю оборочку глазного яблока и таким образом вызвала эндофтальмид (гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока).

Подобное осложнение привело к смерти одного пациента, второй остался без глаза, а третий лишился зрения.

Научные исследования не дают оснований полагать, что большинству людей грозят такие проявления болезни, но данный факт напоминает о серьезности пандемии коронавируса, а также о том, насколько смертоносными могут быть ее общие побочные эффекты.

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