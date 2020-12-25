В МВД Украины заявили, что согласно условиям заключенного контракта до конца текущего года французская компания-производитель Airbus Helicopters SAS поставит еще 3 вертолета H225 Super Puma.



Об этом сообщают со ссылкой на Министерство внутренних дел "Украинские Новости".



В частности, вертолеты будут куплены для авиационных подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Национальной гвардии Украины (НГУ).



"По состоянию на 10 декабря, согласно условиям Контракта в ЦОИВ (центральные органы исполнительной власти) и НГУ от французского поставщика поступило 11 вертолетов производства компании Airbus Helicopters SAS. До конца (2020) года в соответствии с условиями контракта планируется поставить для авиационных подразделений ГСЧС и НГУ еще 3 вертолета H225", - говорят в МВД.



Помимо этого, в министерстве рассказали, что в рамках выполнения требований контракта между компанией Airbus Helicopters SAS, Министерством внутренних дел Украины и государственным предприятием "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорів-АВІА" от 29 августа 2018 года планируется поставка 55 вертолетов в Украину для нужд центральных органов исполнительной власти.







Напомним, что в январе МВД получило два французских вертолета Airbus. Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что два вертолета Н125 очень экономичны, поэтому подходят для подготовки летного состава.



Также "Страна" сообщала, что Аваков заплатил личных 24 тысячи евро за самолет, чтобы привезти нацгвардейца Маркива в Украину. По его словам, обстоятельства ситуации, которая сложилась с Маркивым, требовала максимальной оперативности.