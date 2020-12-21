Власти Испании приняли решение приостановить авиасообщения с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса VUI-202012/01, который может оказаться еще опаснее предыдущего.

Об этом сообщает The Guardian.

"Решение было принято совместно с Португалией, и оно выразится также в усилении контроля на границе с Гибралтаром", - рассказали власти Испании.

Авиасообщение будет приостановлено со вторника, 22 декабря. С этого момента въезд в страну будет разрешен только гражданам Испании.

Не будут принимать авиарейсы из Великобритании также Чехия и Канада.

Напомним, власти Германии и Бельгии рассматривают возможный запрет на авиаперелеты из ЮАР и Великобритании, где были подтверждены новые штаммы коронавируса.

Ранее власти Италии решили ограничить авиасообщение с Великобританией. Сегодня такое решение приняли и в России.

Также мы сообщали, что коронавирус-мутант из Британии уже выявлен в Украине. Первых заболевших обнаружили в Закарпатье.