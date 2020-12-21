Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал репост видео, в котором говорится, что коронавирус был создан специально для победы на выборах кандидата от "демократов" Джо Байдена.

Политик опубликовал у себя в Twitter видео, авторы которого озвучивают это предположение.

Так, ролик под названием "Как украсть выборы" был опубликован вчера, но его уже успели посмотреть более 650 тысяч человек. Авторы утверждают, что для обеспечения победы Байдена на выборах, заинтересованные стороны искусственно создали коронавирус, после чего "завезли" его в Соединенные Штаты и допустили коллапс экономики, а также гибель тысяч граждан.

Более того, мировая пресса якобы "прикрывала" Байдена, чтобы недопустить переизбрания Дональда Трампа.

Напомним, что недавно Twitter запретил лайкать посты Трампа, посвященные выборам президента США. В твитах, которые было запрещено лайкать, Трамп утверждал, что проиграл на выборах только из-за мошенничества при подсчете голосов, и обвинял губернаторов Аризоны и Джорджии в том, что они не предотвратили кражу голосов, отданных за него.

Также "Страна" сообщала, что Twitter скрыл пост Трампа о недействительных бюллетенях, которые пришли по почте. Администрация соцсети посчитала его вводящим в заблуждение.