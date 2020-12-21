Применение вакцины от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам. Теперь для запуска кампании по вакцинации в странах ЕС необходимо официальное одобрение Европейской комиссии, передает DW.

Однако одобрение со стороны Еврокомиссии считают формальностью, оно может быть получено через два дня.

Решение европейского регулятора было ожидаемым. Согласно предварительным графикам, вакцинация от коронавируса в ЕС начнется в ближайшее воскресенье, 27 декабря.

Напомним, что в начале декабря сообщалось об аллергических реакциях, возникших у двух пациентов из Великобритании, привитых вакциной Pfizer. В связи с этим медицинские власти страны рекомендовали склонным к аллергии людям воздержаться от вакцинирования от коронавируса препаратом этой компании.

Ранее "Страна" писала, что при испытаниях вакцины Pfizer умерли шесть человек.