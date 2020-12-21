Сегодня, 21 декабря, была опубликована вторая часть расследования отравления Алексея Навального. Его проводил сам оппозиционер в присутствии журналиста Bellingcat Христо Грозева и своей соратницы Марии Певчих. Новый материал - теперь в аудио- и видеоформатах - представлен с громким заголовком: "Я позвонил своему убийце и он признался".

Из ролика следует, что у Навального был телефонный разговор с мужчиной, которого представили зрителям как Константина Кудрявцева - офицера ФСБ, который участвовал в спецоперации по отравлению.

Звонок был совершен от лица помощника секретаря Совета нацбезопасности России Николая Патрушева. Цель звонка - интервьюировать службиста для отчета перед Путиным. Указывается, что с помощью пранкерской программы номер телефона был изменен - и выглядел будто звонок с Лубянки.

Разговор продолжительный - почти 50 минут. За это время якобы ФСБшник Кудрявцев в деталях рассказывает Навальному о покушении на убийство Навального.

"Страна" послушала диалог; кратко пересказывает и анализирует его.

"Новичок" был на внутренних швах трусов Навального

Одним абзацем напомним, о чем шла речь в первой части расследования.

Неделю назад иностранные журналисты сообщили, что Навального отравила специальная группа ФСБ - сотрудники сверхсекретной лаборатории. В качестве доказательств приводились биллинги телефонов чекистов, мол, они сопровождали оппозиционера и созванивались между собой. В достоверность материала читателю предлагалось поверить авторам на слово.

Вторая часть, опубликованная сегодня, с первого взгляда кажется более чем убедительной. Беседа датирована 14 декабря. Сообщается, что была записана за несколько часов до выхода первой статьи.

Навальный от лица помощника Патрушева звонит ФСБшнику Константину Кудрявцеву. По данным оппозиционера, этот человек окончил Российскую академию военной химико-биологической защиты, считается ведущим специалистом по узкому профилю - в том числе ядам.

Он якобы принимал участие в отравлении. Его задача заключалась в ликвидации улик - выведении "Новичка" из вещей Навального.

Константин Кудрявцев. Фото с сайта: theins.ru

Разговор разворачивается так: Навальный звонит Кудрявцеву рано утром и начинает от имени помощника главы российского Совбеза Патрушева "допрашивать" этого человека. При этом с помощью ряда технических ухищрений у фсбшника высвечивается знакомый ему номер коммутатора ФСБ.

Уже этот момент достаточно настораживающий - каким образом одно ведомство (Совбез) пользуется внутренней связью другого (ФСБ)? И почему это не вызвало подозрений у спецслужбиста - непонятно.

Однако, несмотря на это, после ряда попыток "соскочить" с разговора, собеседник Навального начинает выдавать некоторые детали того, что произошло. Повторимся, по открытой связи, что строжайше запрещено инструкциями не только спецслужб, но и любых режимных ведомств, которые имеют дело с секретами.

Тем не менее, он фактически признается, что занимался уничтожением следов отравляющего вещества в Омске, куда Навальный был госпитализирован после экстренной посадки самолета. И заявляет, что если бы пилот не посадил борт так быстро, то Алексей бы умер.

Кудрявцев говорит, что он и его сотрудники в Омске отмывали следы яда с одежды Навального. И говорит, что его нанесли на внутренний шов трусов в районе гульфика и паховую зону штанов политика.

Офицер по настоянию Навального неоднократно оценивает покушение - называет его неудавшимся по "стечению обстоятельств". Также он рассказал, что в больнице Навального также отмывали, чтобы уничтожить следы отравляющего вещества.

О том, что он мог участвовать в отравлении, говорят несколько фраз. Например "В Омске был провал". Из контекста разговора выходило, что пилот слишком быстро посадил борт, а скорая сразу ввела антидот, поэтому Навального удалось спасти.

Правда, на вопросы Навального о Томске, где и произошло отравление, Кудрявцев задает недоуменные вопросы: "А чего в Томске было?" Странно для человека, который далее выкладывает детали того, как следы яда уничтожались в Омске.

По сути участие Кудрявцева в истории - это получение от полиции коробки с вещами Навального уже после его госпитализации в Омске и ее очистка от яда. На данный момент эти вещи находятся у транспортной полиции в Омске.

Как Навальный говорит с Кудрявцевым, главное:

Полная версия разговора Навального с Кудрявцевым:

Что стало понятно из расследования Навального

Итак, перед нами интервью человека, которого Навальный представляет как офицера ФСБ и специалиста по ядам.

Прямых доказательств того, что это правда, естественно, нет. Хотя Навальны заявляет, что "любая экспертиза подтвердит подлинность голоса".

Поэтому разберем два основных варианта.

Первый. Предположим, что Кудрявцев - действительно сотрудник ФСБ, который имеет отношение к истории с отравлением.

В таком случае факт отравления можно считать доказанным.

Также как и причастность к этому ФСБ, учитывая постоянные апелляции Кудрявцеву к другим сотрудникам спецслужбы и то, что он назвал быструю посадку самолета и приезд "Скорой" в качестве "плохого" фактора.

Второй вариант: разговор с Кудрявцевым сфальсифицирован. Либо же его ведут с подставным лицом).

Собственно, это уже является официальной версией ФСБ, где заявили, что запись это подделка, к изготовлению которой имеют отношения иностранные спецслужбы.

В ее пользу говорит ряд соображений:

1. Вызывает подозрение, что офицер ФСБ начинает рассказывать о суперсекретном задании человеку, которого он слышит впервые в жизни и по открытой связи.

При этом очевидно, что фамилия любого начальника из любого стороннего ведомства не может быть поводом раскрывать детали спецоперации незнакомцу. Любой более-менее адекватный спецслужбист для начала проинформирует о звонках начальство, а потом будет давать какие-то комментарии.

В России на специальных предприятиях (закрытых, военных, оборонных и подобных) есть инструкция действий сотрудника в подобных ситуациях. Из нее следует, что работнику запрещено сообщать сведения о работе по открытой связи, то есть по мобильному телефону. Нужно повестить трубку и сообщить о прецеденте.

Более того: даже если звонит руководитель, даже если угрожает увольнением, то сообщать секретные данные по открытой связи нельзя. Мало ли, вдруг в момент звонка у босса возле горла держат нож или же он агент иностранных спецслужб.

Скорее всего, описанная инструкция как раз в ФСБ и составляется. И очень странно, что ведущие работники спецслужбы не знают элементарного правила конфиденциальности беседы.

Впрочем, конечно же, нельзя исключать фактор обычной безалаберности или же профнепригодности. Хотя есть и другие моменты, порождающие сомнения.

2. По версии Навального, телефонный разговор с сотрудником ФСБ Кудрявцевым состоялся 14 декабря. Отравление Навального случилось 20 августа, то есть почти четыре месяца назад. Оппозиционер в начале диалога говорит: сейчас вы мне сообщите кратко о спецоперации, а подробный рапорт напишете потом.

Очень странно, почему к члену группы по отравлению, которое прозвучало на весь мир, обратились за "кратким рапортом" только через четыре месяца.

"Команда отравителей", если верить предыдущему расследованию Навального, была небольшой - до десяти человек. И, будь Кудрявцев действительно ее членом, за столь длительный период он бы написал десятки рапортов и успел бы отчитаться перед руководством лично.

К слову, о руководстве. Николай Патрушев - не начальник указанному чекисту. Из расследования же следует, что секретарь СНБО запрашивал информацию у офицерского состава в обход директора ФСБ Александра Бортникова (не говоря уже о непосредственном начальстве самого спецслужбиста). И Кудрявцева это вновь не смутило.

3. "Что это за треш? Отравители не знают голос, кого травят? Похоже Навальный решил переплюнуть Батьку. Дичь лютая", - такой комментарий и подобные пишут пользователи интернета в комментариях к видео.

Навальный действительно говорит своим голосом. И Кудрявцев его почему-то не узнает. Тем более, что по ходу беседы он говорит, что уже давно следит за оппозиционером и даже перечисляет его сильные стороны.

Собственно, версия подделки уже является основной в комментариях провластных спикеров в России.

Об этом пишет, например, политолог Сергей Марков.

"Почему нужно считать, что публикация Навального о якобы его разговоре с его отравителем Кудрявцевым, - фальсификация?

1. Сотрудники ФСБ никогда никому не будут по телефону говорить о своих секретных заданиях. Независимо от того, кем представляется звонивший. Даже хоть президентом и директором ФСБ. Все разговоры ведутся только лично и с незнакомым человеком только после полного установления личности. Причем личность должен установить не сам офицер, а его начальник. Поэтому никаких ответов по существу незнакомому человеку не было бы.

2. Сотрудники ФСБ по своим секретных операциям даже лично могут рассказывать только тем людям, кто авторизован их непосредственным руководством как имеющий доступ к материалам данного дела. Поскольку звонивший, кем представился Навальный, не авторизован как имеющий доступ, то никто с ним не стал бы говорить.

3. Особенно это касается особо секретных операций.

4. Голос Кудрявцева легко может быть подделан", - пишет Марков на своей странице ФБ.

В целом история с отравлением Навального все больше превращается в вопрос веры. Готовы ли люди верить в то, что рассказывает оппозиционер или нет, учитывая отсутствия (по крайней мере на данный момент) прямых доказательств его версии.

Очевидно, что многие противники Путина в это верят.

В тоже время, российские государственные СМИ и официальные структуры будут использовать это расследование как еще один аргумент для того, чтоб представить Навального предателем, работающим против своей страны на иностранные спецслужбы. И в эту версию также многие верят.